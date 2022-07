BB Competition e Liberato Sulpizio: buone sensazioni dal rally di Roma Capitale

È stato un ritorno soddisfacente, quello di Liberato Sulpizio sulle strade del Rally di Roma Capitale, appuntamento valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally. Il pilota laziale, portacolori della scuderia BB Competition, ha archiviato l’appuntamento tricolore in quarta piazza nel confronto dedicato al Campionato Italiano Rally Promozione ed in diciassettesima posizione assoluta – nella classifica che ha interessato i protagonisti del campionato europeo – reagendo con fermezza ad una prima parte di gara che lo avevo visto lamentare due forature ed un penalty di un minuto e cinquanta secondi legato ad un problema tecnico riscontrato a conclusione dell’ultimo tratto del sabato. Un problema ovviato – durante le operazioni di parco assistenza – dal team Autosole 2.0, struttura che ha messo a disposizione del driver frusinate e del copilota Alessio Angeli la propria Skoda Fabia Rally2 Evo, equipaggiata con pneumatici Michelin.

