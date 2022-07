Blue kids festival, venerdì è il turno de “I miti del mare, la Sala delle polene e la Sala Marconi” al Museo navale

Si avvicina a grandi passi il primo appuntamento con “I miti del mare, la Sala delle polene e la Sala Marconi”, la visita alle bellezze del Museo tecnico navale prevista per la giornata di venerdì 29 luglio.

Sono aperte le iscrizioni per questa e le tante attività che per le loro caratteristiche necessitano di prenotazione, come le escursioni e gli eventi che compongono BLUE KIDS FESTIVAL.

Le ragazze dell’Associazione Eureka raccolgono le iscrizioni sia via mail, tramite l’indirizzo eurekalaspezia@libero.it oppure dal 25 luglio tutti i giorni dalle 18 alle 20 al chiosco del Palio del Golfo (davanti alla Capitaneria presso la Passeggiata Morin) dove è anche in distribuzione il programma di Blue Festival.

