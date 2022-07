Triora. Un turista tedesco di 59 anni, in bici sull’Alta via dei Monti Liguri, è stato recuperato intorno alle 2 della scorsa notte dai vigili del fuoco, intervenuti per portarlo in salvo dopo che l’uomo, alle 20,30, aveva chiesto aiuto in quanto impossibilitato a proseguire nella pedalata dopo una caduta dalla bici.

Una volta recuperato, i vigili del fuoco hanno portato il turista a Triora.

