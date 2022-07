Cenerini: “Tolleranza zero al degrado e all’insicurezza”

Giovedì 28 alle 21 in Consiglio Comunale, si dibatterà la mozione che ho presentato sulla situazione di degrado e insicurezza in particolare in Via Firenze e nel quartiere Umbertino. E’ anomalo che un consigliere di maggioranza presenti una mozione del genere, ma dopo mesi di segnalazioni inascoltate a Sindaco ed assessore competente, ho dovuto portare l’argomento all’attenzione del consiglio e della città per cercare di arrivare a una soluzione. Questi fenomeni fortemente diffusi in tutta la zona, di solito non sono legati ad atti di delinquenza, ma ad un modo di vivere incivile e ineducato. Musica a tutto volume ad ogni ora del giorno e della notte, parcheggi occupati con sedie e altro, dove non si può chiedere di mettere l’auto se non si vogliono ricevere come minimo ingiurie o minacce, persone e molte che passano le giornate a bere bottiglie di birra, che poi vengono regolarmente abbandonate. Ovviamente questo genera una sensazione perenne d’insicurezza, che io posso testimoniare direttamente abitando nella zona. Tralasciando che nella zona nord ormai ci si sente stranieri in casa nostra, non è possibile convivere con persone in perenne stato di ubriachezza, che quando le vedi, pensi cosa potrebbe succedere se si alterassero e mi prendessero di mira! A maggio ho portato dal Sindaco Peracchini una delegazione di residenti di Via Firenze, ma la situazione è rimasta la stessa, salvo da circa una settimana, sono aumentati i controlli ai circoli, sono intervenuti i vigili a far rimuovere chi non voleva spostarsi dalle sdraio nei parcheggi, ma che strano proprio in concomitanza con la presentazione della mia mozione!

La realtà è che sappiamo di chi sono le colpe, la sinistra ha creato un disastro nel quartiere Umbertino e i continui sbarchi quotidiani di clandestini, possono far soltanto degenerare le cose, però per quanto di competenza, un’amministrazione di centro destra deve attuare la tolleranza zero ed è proprio questo che chiede la mia mozione nel dispositivo, visto che l’amministrazione non ha voluto farlo, stop musica a certi orari, stop uso smodato di alcol e consumo lontano dai locali pubblici!

Parte della comunità dominicana non ne vuol sapere di integrarsi e di rispettare le regole, benissimo lo si pretende col pugno di ferro, non è possibile che un po’ di sbandati perdigiorno, tolgano la serenità a un quartiere e costringano i cittadini spesso a difendersi da soli. Ovviamente il discorso vale anche per immigrati africani o dell’est, che di sovente si comportano allo stesso modo, Piazza Saint Bon e Piazza Garibaldi ne sono un esempio e mi sono limitato a parlare di degrado e sensazione d’insicurezza, tralasciando lo spaccio che avviene pressoché ovunque e gli episodi di violenza, spesso per regolamenti di conti o per lo stato di ubriachezza di cui parlavo.

Ci deve essere un maggior numero di pattuglie a piedi, vedere le divise disturba i delinquenti, non le persone perbene e va ripristinato un punto fisso di polizia almeno in Piazza Brin.

Auspico che la maggioranza voti compatta la mozione, perché è quello che chiedevamo quando governava la sinistra e che in cinque anni non siamo riusciti a garantire ai cittadini, che chiedono soltanto un po’ di tranquillità e sicurezza per se stessi e per i loro cari!

