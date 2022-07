Coldiretti Liguria: «I consumi bio superano i 2,1 milioni di ettari, è un record storico»

Genova. Secondo quanto emerso dall’analisi di Coldiretti relativa ai dati Ismea, redatta in occasione dell’incontro previsto a Roma presso la sede della maggior associazione agricola italiana per la presentazione del Piano di Azione del biologico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ad oggi la superficie coltivata a biologico in Italia supera i 2,1 milioni di ettari. Un dato che segna il record storico del nostro Paese, con un raddoppio, quello avvenuto nell’ultimo decennio, spinto dai consumi degli italiani, sempre più alla ricerca di prodotti naturali e legati ai territori. Soprattutto dopo la pandemia.

