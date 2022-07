Entra nel vivo l’iniziativa promossa dal Palmaria Restaurant e Venus Bar dedicata ai muscoli

Sunset Muscoli, giovedì 28 luglio in orario aperitivo, è l’evento che coinvolge, a partire dalle 19:00, lo staff del Ristorante dell’hotel, che cucinerà “live” sulla terrazza del Venus Bar. L’evento solidale entrerà nel vivo ed in concomitanza con Sunset Muscoli sarà possibile acquistare alcuni gadget dedicati alla serata. La totalità dei proventi sarà donata all’Associazione di promozione sociale Per il Mare, e l’evento dedicato ai muscoli di La Spezia si terrà ogni giovedì sulla Terrazza del Grand Hotel Portovenere.

Associazione Per Il Mare svolge attività sociali, didattiche e di promozione del territorio. Realizzano infatti iniziative di sensibilizzazione, conoscenza e salvaguardia dell’ambiente marino collaborando con enti quali il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Il Parco di Montemarcello Magra Vara, la Cooperativa Mitilicoltori della Spezia, numerosi Enti di Formazione ed Istituti Scolastici Locali.

“Con Associazione per il Mare, Cantine Lvnae Bosoni – spiega Cristina Raso, Responsabile Comunicazione e Marketing del Grand Hotel Portovenere – da tempo svolgiamo attività in sinergia. Siamo felici di poter sostenere attività solidali con partner affidabili con cui abbiamo sintonie e strategie comuni. I prodotti e le experience sono costantemente promosse negli incontri internazionali che i nostri uffici di rappresentanza svolgono per promuovere non solo l’hotel ma la nostra destinazione. Questa iniziativa, che sarà proposta anche nei mesi di Agosto e Settembre, vuole consolidare la nostra presenza sul territorio avvicinando i cittadini e sensibilizzando i nostri clienti”

“L’Associazione per il Mare collabora da anni con il nostro hotel offrendo le esperienze in mare per i clienti. La scelta dell’Associazione di collaborare con cooperative sociali e ONLUS del territorio al fine di realizzare progetti destinati a bambini e ragazzi affetti da disabilità con lo scopo di aumentarne l’autonomia e la socializzazione attraverso uscite gratuite a bordo, ci riempie di orgoglio e rientra nell’obiettivo di promuovere buone pratiche” evidenzia la Raso.

