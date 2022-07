Gli occhi e lo sguardo

“Che fai?” mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. “Niente – le risposi – mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino”. Mia moglie sorrise e disse: “Credevo ti guardassi da che parte ti pende.” Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda:”Mi pende? A me? Il naso?” E mia moglie, placidamente: “Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra.” Inconfondibile l’incipit di “Uno, nessuno, centomila” di Luigi Pirandello. Il povero Vitangelo Moscarda, l’eroe del romanzo, si è appena accorto di un “difetto” che non si conosceva, questo innesca un perverso viaggio ermeneutico intorno a se stesso e al proprio rapporto con gli altri. Scopre di essere Gengé per la moglie che, il fatto diviene ben presto evidente ai suoi occhi, non ama Vitangelo ma Gengè, quell’altro lui che lo osserva sorpreso dallo specchio ben consapevole del proprio naso che pende a destra. In una nota a piè di pagina, infatti, il protagonista, auto terapeuta e voce narrante del romanzo, precisa che “Mia moglie, da Vitangelo che purtroppo è il mio nome, aveva tratto questo nomignolo, e mi chiamava così”, ciò che più importa, però, è che la moglie era devotamente innamorata di Gengè, ma questo splendido sentimento comportava, inevitabilmente, che non amasse Vitangelo e, ancor più drammaticamente, che lui stesso non riuscisse più a sapere chi dei due fosse! Non procediamo oltre lungo le orme del malcapitato protagonista, chi non conosce l’epilogo della vicenda? Proviamo invece a rivolgere la nostra riflessione a noi stessi, al nostro quotidiano per verificare se il caso raccontato da Pirandello non sia che la normalità alla quale siamo più o meno consapevolmente assuefatti.

