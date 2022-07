Lo Spezia vince 5-1 all’Euganeo di Padova contro la locale formazione di serie C e completa il programma delle amichevoli italiane per questa estate. Ora lo attende la trasferta ad Angers, in Francia, per affrontare la squadra di Ligue 1 (30 luglio) e poi l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Como (6 agosto) che anticipa Spezia-Empoli (14 agosto).

