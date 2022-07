Visite mediche al centro Cmd di Ponzano per Daniel Maldini del quale a breve sarà ufficializzato il passaggio in prestito dal Milan allo Spezia. Il ventenne figlio d’arte è arrivato in Val di Magra insieme al suo entourage per effettuare i test di rito prima della firma. Maldini si trasferirà come detto in prestito secco dai rossoneri.

