Preposto di sicurezza in azienda, nuovo corso con Confartigianato

Chi è il preposto alla sicurezza in azienda? E’ il lavoratore che: “sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti”. Di solito è un capo-squadra, un capo-reparto, un capo-officina, un capo-ufficio; in assenza di nomina formale, vige il principio dell’esercizio di fatto di poteri direttivi ed in pratica, quindi, il preposto è non solo chi formalmente è stato nominato a ricoprire tale incarico, ma anche chi esercita effettivamente tale incarico (in allegato il verbale di nomina). La normativa prevede una formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori: questa consiste in un corso di almeno 8 ore. Su richiesta delle imprese, l’Ufficio Sicurezza Confartigianato organizza un prossimo corso che si svolgerà (in presenza oppure in videoconferenza) nelle giornate di Martedì 2 e Giovedì 4 Agosto, dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni è possibile chiamare l’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187.286604 oppure scrivere una e-mail: landi@confartigianato.laspezia.it

