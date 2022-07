Razionalizzazione dell’acqua potabile e divieto di uso improprio, a Luni scatta l’ordinanza

Il sindaco di Luni Alessandro Silvestri ha firmato questa mattina l’ordinanza relativa alla razionalizzazione del consumo d’acqua potabile e al divieto di uso improprio della stessa con multe per i trasgressori fino a 500 euro. Fino al 30 settembre dunque l’utilizzo dell’acqua potabile sarà riservato solo a usi alimentari e igienico-sanitari, e vietato per le seguenti attività: annaffiatura e irrigazione di giardini e prati privati; lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio autoveicoli a esclusione delle ditte di autolavaggio mezzi autorizzate; riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili; riempimento piscine private.

Il provvedimento è stato adottato per “la necessità di tutelare le risorse idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell’aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell’aumento dei consumi per attività turistiche e irrigue”. Il sindaco ha quindi ritenuto “imprescindibile adottare tutte le necessarie misure di carattere straordinario e urgente, finalizzate a razionalizzare il consumo delle risorse idriche disponibili e a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni primari per uso alimentare, domestico e igienico in ragione della situazione emergenziale critica che interessa il territorio ligure”. L’ordinanza di Luni segue anche la comunicazione della Regione che invita gli enti locali ad adottare misure atte al contenimento dell’acqua.

