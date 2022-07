Sabato torna la Piscina naturale, Porto Venere si prepara al sold out

Dopo due estati senza, Porto Venere torna ad ospitare l’evento clou della stagione. Sabato 30 luglio ritorna la Piscina Naturale: dalle 15 alle 18 si torna a nuotare, ballare e cantare nel canale che divide il borgo marinaro con l’isola Palmaria. Conosciuta in tutta Italia, sarà poi replicata sabato 20 agosto per il consueto secondo round. Che cos’è la Piscina Naturale? Difficile non saperlo se sei di queste parti: è un momento dell’estate molto amato dai giovanissimi ma non solo da loro. Durante quelle ore ai natanti non è concesso transitare, mentre i bagnanti possono godere di un intero specchio d’acqua cristallina, patrimonio Unesco. L’accesso alla spiaggia è consentito sia da Portovenere, sia dalla spiaggia del Carlo Albero nell’Isola Palmaria, che è possibile raggiungere grazie ai battelli in partenza dal Molo Italia della Spezia e dalla stessa Porto Venere. Il tutto sarà condito dalla musica di Radio Nostalgia con in consolle Andrea Secci, Luca Pedonese, Biba Dj, Luca Giorgi, SaintPaul dj con live showcaze di Guzzi & Magli.

