Salerno sogna in grande con Bonazzoli: “Prima i 40 punti, poi vediamo…”

“Grazie a tutti per l’accoglienza, volevo fortemente tornare alla Salernitana. Sia ben chiaro. Sono orgoglioso di iniziare la seconda stagione con questa maglia”. Federico Bonazzoli torna in granata, questa volta a titolo definitivo dalla Sampdoria. Continua la campagna di rafforzamento per la società campana di Iervolino, che ha acquistato il club ad inizio anno, trovando la miracolosa salvezza nelle ultime giornate e varando un programma pluriennale.

