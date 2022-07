Liguria. E’ stato approvato dall’Assemblea legislativa della Liguria un ordine del giorno presentato dalla Lega che impegna la giunta regionale a “sostenere in tutte le sedi l’introduzione dell’aliquota Iva agevolata del 4% per la donazione di apparecchiature sanitarie nei casi in cui non sia possibile disporre l’esenzione”.

... » Leggi tutto