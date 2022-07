Taxi ed Ncc “fuori” dal Dl concorrenza. Cna e Confartigianato: “Esclusione articolo 10 è una vittoria dopo notti insonni”

Il servizi dei taxi ed Ncc non verranno toccati dal Dl concorrenza. Sono così state accolte le istanze presentate dalle associazioni di categoria. “Desideriamo ringraziare tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione che hanno congiuntamente deciso di aderire alle richieste avanzate dalle nostre Confederazioni per lo stralcio dell’articolo 10 dal Ddl concorrenza -. Commentano con una nota congiunta Cna Fita Taxi e Confartigianato Trasporto Persone La Spezia -. Dopo molti mesi di discussione sul provvedimento, che ha destato ansia e preoccupazione ai tassisti italiani, è stato portato in discussione alla Camera per l’approvazione definitiva senza l’articolo dieci”.

