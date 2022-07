Accusa un malore risalendo da Monesteroli, turista portata in ospedale in elicottero

Una turista piemontese di 62 anni è stata trasportata in elicottero al San Martino di Genova dopo aver accusato un malore mentre stava risalendo la scalinata di Monesteroli, tanto bella quanto impegnativa. La donna stava risalendo verso le 13 sotto il sole insieme ad un’amica quando ad un tratto è stata colta da tachicardia. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e speleologico della Liguria. Nonostante le prime cure però la tachicardia non ha accennato ad attenuarsi ed stato quindi deciso di far intervenire l’elisoccorso Drago per il trasporto in ospedale.

