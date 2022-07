Autoparco a Multedo, opposizioni all’attacco. M5s: “Bucci prepara nuova servitù per il quartiere”

Genova. Dopo il polverone sollevato dall’anteprima di un eventuale progetto di Autostrade per l’Italia che prevedrebbe la costruzione di un autoparco con circa 200 posti per i mezzi pesanti diretti o provenienti dal porti sull’area Fondega di Multedo, il caso sbarca in Consiglio comunale, con le opposizioni in pressing sulla giunta Bucci per capire le intenzioni dell’amministrazione civica.

