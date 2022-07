Dita incrociate per Verde, ha chiesto il cambio per un problema muscolare

Oggi si conosceranno le condizioni di Daniele Verde, uscito nel corso del primo tempo della partita contro il Padova disputata ieri sera. Il numero 10 aquilotto ha avvertito un indurimento e ha immediatamente chiesto il cambio per non rischiare di procurarsi un infortunio. Il tempismo può essere decisivo in questi casi e la speranza è che la prudenza del fantasista sia risultata decisiva. Oggi allenamento a Follo alle 19, in serata se ne capirà di più.

