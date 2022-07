Due vittime a Sarzana, calano i ricoverati in Liguria

Sono 1.491 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 7.948 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 139, Savona 287, Genova 798, La Spezia 259, non riconducibili a domiciliazione in Liguria 8. Il bollettino odierno riporta purtroppo anche sei decessi, avvenuti fra il 22 e 26 luglio. Fra questi anche una donna di 88 anni e un uomo di 77 mancati al San Bartolomeo di Sarzana, che portano a 625 il numero delle vittime in Asl5 da inizio pandemia su 5.431 a livello regionale. Notizie più confortanti invece sul fronte ospedaliero dove ci sono 18 ricoverati in meno rispetto a ieri per un totale di 463 di cui 9 in terapia intensiva. Stabile invece la situazione nello Spezzino dove i ricoverati restano 77, tutti in media intensità, mentre i casi attivi sono 3.008 su 21.920. Nelle ultime 24ore infine in Liguria sono guarite 2.076 persone per un numero complessivo di 503.366 da inizio emergenza.

