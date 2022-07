Genova. Un biglietto simbolico a un euro per gli abbonati 2022/2023 per la partita di Coppa Italia tra Genoa e Benevento prevista per lunedì 8 agosto alle 17:45. Per tutti gli altri il biglietto costa 20 euro (Gradinata Nord, Distinti, Tribuna inferiore) e 40 euro (Tribuna Superba).

