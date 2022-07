Il ritorno dei Matia Bazar, con un nuovo disco, concerti in tutto il mondo e un sogno: «Suonare a Bordighera»

Bordighera. «Tra tutti i sogni che ho, il primo è quello di poter portare i Matia Bazar a Bordighera. E’ un sogno che vorrei realizzare il prima possibile, ma questo non dipende solo da me, ma da chi ha possibilità e la volontà di organizzare concerti in questo splendido posto, in questa bellissima città a cui sono legato per il rapporto che avevo con Giancarlo Golzi. E’ questo a riportarmi qui, e credo che sarebbe bellissimo poter suonare di nuovo a Bordighera». Sono parole che vengono dal cuore ed esprimono un desiderio sincero, quelle di Fabio Perversi, 51 anni di cui 25 nei Matia Bazar, il gruppo di cui ora è leader, così come indicato da Piero Cassano e dal compianto Giancarlo Golzi, le due storiche anime della band che dalla Liguria ha portato, e continua a portare, la musica italiana nel mondo.

