Il trio Salvemini torna al Festival di Carro

Dopo il successo dello scorso anno, anche per questa edizione il festival ospita il Trio Salvemini con un doppio appuntamento. Il primo, il 28 luglio a Follo presso il Sagrato della Chiesa di San Martino alle 21; Maria Serena Salvemini – violino, Daniela Carabellese – violino, Pietro Laera pianoforte, si esibiranno in un concerto dal titolo “In viaggio per l’Europa”, con in programma: Moszkowski Suite per 2 violini e piano Op. 71, Paganini Capriccio n. 24 per violino solo, Frolov Divertimento per due violini e pianoforte, De Falla-F- Kreisler Danza Spagnola da la Vida Breve, Sarasate Carmen Fantasy, Navarra per due violini e pianoforte.

... » Leggi tutto