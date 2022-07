La deputata ligure Foscolo (Lega): «Approvato emendamento su compatibilità tra agente immobiliare e collaboratore società mediazione creditizia»

Genova. «La Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al Dl Concorrenza di cui ero prima firmataria che sancisce la compatibilità tra agente immobiliare e collaboratore di società di mediazione creditizia. Tale provvedimento fa sì che l’esercizio dell’attività di agente immobiliare divenga compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l’attività di mediazione creditizia e, di conseguenza, che l’attività di mediazione creditizia sia compatibile con l’attività di mediazione di assicurazione, consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo e ruolo, il tutto con la consulenza e la collaborazione delle categorie, in particolare della Fiaip. Un passo in avanti importante per cui esprimo soddisfazione, un ottimo risultato ottenuto nell’ottica di una maggiore trasparenza, con un documento fortemente richiesto dalla categoria. Una vittoria del buonsenso, che scongiura anche l’eventualità di sanzioni Ue, dal momento che la Commissione europea aveva da tempo segnalato al Governo italiano la necessità di aprire maggiormente le compatibilità degli agenti immobiliari».

