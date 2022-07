Le opposizioni sdegnate: “Peracchini si nega ancora al confronto con i lavoratori”

I gruppi consiliari di opposizione Orizzonte Spezia, Partito Democratico, LeAli a Spezia, Spezia bene comune, Gruppo Misto a commento del rifiuto del sindaco Peracchini di interloquire con le Oss ieri sera in consiglio comunale: “Il sindaco Peracchini, che aveva preso degli impegni precisi nei confronti delle Oss spezzine e dei sindacati, questa sera si è negato ancora al confronto con gli stessi lavoratori che per la seconda volta si sono presentati in consiglio, nonostante la richiesta della minoranza di sospendere la seduta e convocare una assemblea dei capigruppo, alla presenza del sindaco, per ascoltarli. Un atto di arroganza e di assenza di sensibilità nei confronti di lavoratrici e lavoratori in grave difficoltà e che rappresentano una vera e propria emergenza sociale. E meno male che lo stesso Sindaco aveva dichiarato di voler avere un rapporto costruttivo con le opposizioni. Dobbiamo rimarcare anche il silenzio colpevole dei gruppi di maggioranza che niente hanno detto in proposito. Per questi motivi come gruppi di opposizione abbiamo abbandonato l’aula e ribadiamo il nostro impegno affinché questa vertenza trovi una soluzione soddisfacente per tutti i 104 Oss ex Coopservice”.

