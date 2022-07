Manca il numero legale e salta il Consiglio comunale, riconvocato domani per scadenze urgenti

È stato riconvoncato d’urgenza per domani alle 19.15 il Consiglio comunale di Sarzana rinviato questa sera per l’assenza del numero legale. L’assemblea cittadina doveva infatti affrontare due ratifiche di variazioni urgenti al bilancio di previsione e l’assestamento dello stesso che ha scadenza improrogabile al 31 luglio, ma al secondo appello di rito – attesi quindici minuti dopo il primo – erano presenti solo otto consiglieri su 17 e il presidente Rampi è stato costretto a rinviare la seduta. Poco prima infatti dall’opposizione Casini e Mione hanno annunciato di voler lasciare l’aula in segno di protesta motivando così la loro decisione: “Sarebbe opportuno non arrivare sempre all’ultimo giorno delle pratiche – ha sottolineato il capogruppo di In azione per Sarzana – perché questo non è un bel modo di procedere. Siamo costretti a discutere tre consigli comunali in una settimana quando si è stati oltre due mesi senza fare nulla. Questo è sintomatico di una gestione assolutamente di parte da parte del presidente”.

