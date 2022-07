Officine del Cibo, ancora riconoscimenti: miglior servizio di Sala e 27° posto per 50Toppizza

È delle Officine del Cibo il Miglior Servizio di Sala 2022 secondo la prestigiosa guida 50toppizza.Festeggiata ieri sera al Teatro Mercadante di Napoli la pizzeria Sarzanese di Giacomo Devoto, presente il giovane pizzaiuolo Gian Marco Ferrandi, con il Premio Goeldlin per il Miglior Servizio di Sala nelle pizzerie d’Italia. Le innovazioni inserite nel servizio, tra cui spicca l’offerta di cocktail studiati su misura e realizzati al momento da Simone Bellè, sono state notate dagli ispettori della Guida, ma non è solo il Premio Speciale a rendere felice per la pizzeria sarzanese questa edizione della Finale 50toppizza: il continuo studio sugli impasti e la ricerca sugli ingredienti hanno fruttato un ulteriore balzo in avanti nella classifica, issando il locale fino al 27° posto assoluto, a fianco dei più famosi e storici locali. “È una emozione e una gioia grande – dice Giacomo Devoto, titolare e chef anche del vicino ristorante gastronomico Locanda de Banchieri – che ci conferma nella volontà di andare sempre avanti non ostante le difficoltà di cui tutti siamo coscienti e nella scelta di dare spazio a volti nuovi e giovani”. Officine del Cibo è stabilmente presente nella classifica nazionale 50toppizza fin dalla prima edizione. “Un risultato inaspettato, – aggiunge Gian Marco Ferrandi – che ci ha lasciati senza parole: non ci fermiamo mai e questi risultati ci gratificano enormemente. Sperimentiamo in continuazione, pur rispettando i dettami del disciplinare della Pizza Verace AVPN, e lavoriamo per offrire sempre il meglio. Sia con i nostri Fornitori e Partner che con tutto lo staff delle Officine, ogni giorno al lavoro per far uscire un prodotto all’altezza delle altissime aspettative dei nostri affezionati clienti!”.