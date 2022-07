Paolo Rossi alla Firmafede con “Stand up Omero”

Dopo il trasferimento forzato al Teatro degli Impavidi, si ritorna alla Fortezza Firmafede con Paolo Rossi protagonista di “Stand up Omero”, il secondo spettacolo di Teatro Pubblico Ligure con la regia di Sergio Maifredi, che domenica 31 luglio 2022 alle 21 è ospite della manifestazione “Estate in Fortezza” di Sarzana, in provincia della Spezia. Lo spettacolo è prodotto da Teatro Pubblico Ligure e STAR Sistema Teatri Antichi Romani, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Liguria – Assessorato alla Cultura e la fondamentale collaborazione della Direzione regionale Musei Liguria; a Sarzana si avvale del sostegno del Comune di Sarzana e del Teatro degli Impavidi, responsabile del coordinamento dell’”Estate in Fortezza”.

... » Leggi tutto