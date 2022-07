Porticato del Laurina, Consulta del centro storico chiede spiegazioni al Comune

“La Consulta del Centro Storico sta assistendo, come tutta la cittadinanza sarzanese, all’aspra diatriba politica che si è accesa sul porticato dell’Ex Laurina la cui eco riecheggia quotidianamente anche sulla stampa locale. Non è compito della Consulta dirimere la disputa tra la vecchia e la nuova amministrazione comunale e tantomeno quella di rinfocolare una polemica che va inasprendosi. Il compito della Consulta è quello di approfondire temi ed informare i cittadini dell’evolversi delle vicende che riguardano e che toccano i temi essenziali e gli interessi diffusi.

In merito all’Ex Laurina v’era la necessità di fare una verifica alla fonte della situazione e dallo stesso sito ufficiale del Comune di Sarzana (in ciascun cittadino può, se vuole, verificarlo direttamente visionando il progetto e gli allegati genuini pubblicati) è emerso che nessuno chiusura del portico era prevista negli atti depositati presso il Comune. Anzi, nelle simulazioni grafiche progettuali, sono ben individuati gli scalini che consentivano da sempre l’accesso al portico da Via Pietro Gori e che invece sono stati eliminati senza che alcun rilievo sia stato mosso dall’amministrazione alla società proprietaria del compendio.

Successivamente a fronte di una richiesta di parere preventivo avanzata formalmente dalla proprietà nel 2021 in ordine all’eventuale destinazione ad uso pubblico del portico ed alla prospettiva di inglobare l’area del portico all’uso privato sottraendolo all’uso della cittadinanza non vi fu alcuna risposta, alcuna presa di posizione da parte del Comune a tutela di quell’inveterato uso pubblico.

Un mancato riscontro negligente da parte dell’amministrazione che avrebbe potuto chiarire la situazione giuridica del portico e la sua evidente e consolidata destinazione all’uso libero di tutta la cittadinanza e che ha incoraggiato la proprietaria, Laurina S.r.l., al deposito, nell’aprile del 2022 di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività che, nella sostanza, avvertiva il Comune dell’intenzione di chiudere il portico presentandone anche graficamente il progetto.

Anche all’esito di questa formale iniziativa della società proprietaria il Comune non ha avuto alcuna reazione ostativa mentre avrebbe dovuto rigettare e respingere la SCIA per evitare quel silenzio assenso che vale quanto una ratifica espressa. E sulla base del quale Laurina S.r.l. – che legittimamente persegue i propri interessi – pretende oggi di avere titolo per mantenere la chiusura del portico ed utilizzarlo per le sue finalità commerciali.

La Consulta del Centro storico intende rivolgere all’amministrazione comunale due domande specifiche le cui risposte sono dovute alla città: perché non venne dato un fermo riscontro da parte del Comune di Sarzana alla richiesta preventiva di parere avanzata da Laurina S.r.l. nel 2021 specificando e chiarendo così la destinazione ad uso pubblico del portico a protezione delle prerogative e dei diritti della cittadinanza di utilizzare il portico per transitare e stazionarvi? Perché l’amministrazione del Comune di Sarzana non ha, come doveva, reagito nel termine di trenta giorni imposto dalla legge, rigettando e respingendo la comunicazione di inizio attività presentata dalla soc. Laurina S.r.l. così agevolandone la costituzione di un titolo per la chiusura del portico? Chi è tenuto, nell’ambito dell’amministrazione comunale, ad effettuare il controllo e le verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività? Perché la questione del portico del Laurina presenta moltissime affinità anche con l’inerzia dell’amministrazione in relazione all’antenna da impiantarsi alla Fortezza e poi rimediata sdoppiandola ed appioppandone una a Sarzanello e, ancora, al Centro storico piazzandola sulla ex scuola elementare di Via XXI Luglio, sulla cui vicenda la Consulta del Centro storico sta ancora aspettando le informazioni e le spiegazioni da parte dell’amministrazione da tempo richieste, peraltro dando per scontato il nostro totale assenso.

Le spiegazioni sin qui riportate dalla stampa locale sul portico dell’Ex Laurina sono state contraddittorie, illogiche, e risibili. La cittadinanza, di cui la Consulta intende farsi portavoce, pretende risposte e spiegazioni. Spiegazioni serie e convincenti che sino ad oggi sono mancate. È certo che la cittadinanza intenda mantenere i suoi diritti e le sue prerogative, ma l’iniziativa assunta, da parte della Sindaca indicendo una petizione popolare con l’invito dei cittadini in Comune per attestare la destinazione di fatto riconosciuta del portico all’uso pubblico dell’Ex Laurina pare un tentativo tardivo di rimediare a responsabilità omissive dell’amministrazione e comunque non pare affatto sufficiente a garantire la soluzione del problema creato alla cittadinanza che sfogherà, ben che vada, in aule giudiziarie, con esiti incerti e spese a carico della collettività.

La Consulta del Centro storico chiede, a nome della cittadinanza, chiarezza e verità e che, se vi siano state responsabilità di organismi comunali o di persone che ricoprono cariche pubbliche e ruoli specifici, queste vengano pubblicamente riconosciute con tutte le conseguenze del caso, con le scuse alla cittadinanza di tutti coloro che siano responsabili delle mancanze e che non si siano dimostrati all’altezza di ricoprire certi ruoli”

