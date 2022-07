Sampdoria, la giornata dello stopper: ecco Maxime Leverbe

Genova. La giornata dello stopper è datata 28 luglio! Ecco arrivare l’agognata ufficializzazione del primo nuovo ingaggio per il prossimo campionato: apre le danze, Maxime Leverbe, francese che ha già avuto modo di conoscere le metodologie difensive di Giampaolo e quindi tale da soddisfare appieno i desiderata del mister, che magari si sarebbe accontentato anche di Federico Barba, difensore del Benevento, ma pure ex Empoli, che a quanto pare ha rifiutato le offerte in arrivo dalla Major League Soccer, per la precisione dal Kansas City e dal Vancouver Whitecaps. E a dire il vero, chissà che non sia proprio lui a venire a completare il pacchetto dei centrali doriani, se Murillo finirà per optare per un’ennesima avventura altrove, come probabilmente preferiscono gli addetti al bilancio della Sampdoria, che si vedrebbero liberati dai rilevanti costi d’ingaggio del colombiano.

