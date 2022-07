Siccità, Coldiretti Liguria: «Necessario tutelare la biodiversità»

Genova. «L’emergenza idrica continua a creare problemi in tutta Italia e, con lei, anche i 5450 i tesori Made in Italy delle nostre tavole, messi costantemente a rischio dalla siccità che sta colpendo le produzioni agroalimentari del Belpaese». Questo è quanto emerso dal nuovo censimento 2022 delle specialità ottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, presentato dalla Confederazione Nazionale Coldiretti in occasione dell’Assemblea nazionale della principale organizzazione d’Italia e d’Europa, tenutasi a Roma il 28 luglio e a cui ha preso parte anche la delegazione ligure.

