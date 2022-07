“Spazio Nin” si chiude con l’”Antigone”: sul palco la coppia Sanguinetti-Berretta

Sarà rappresentato sabato 30 luglio alle 21.30, presso il Centro sociale Spazio Nin a Falcinello, lo spettacolo “Antigone”, di e con, Alice Sanguinetti e Giovanni Berretta, che chiude una variegata rassegna protattasi per tutto il

mese di luglio e che continuerà ad agosto con altre date. Gli eventi di luglio sono cominciati il 9 luglio, con “Endless, nameless”, della stessa Compagnia Ordinesparso; poi le giornate del laboratorio “Reset”; la festa della compagnia teatrale; il reading “Letture dallo Spazio”; il cabaret di Alessandro Bergallo; “Giorno verrà”; “Giromini e i professori”; “Nota 52” (Albertarelli e Baudone), “Edoardo” (Alessandro Beghini). Con “Antigone” Giovanni Berretta e Alice Sanguinetti si pongono una nuova sfida: creare uno spettacolo in una settimana. Lo spettacolo porterà alla luce il personaggio stesso di Antigone, un mix fra Sofocle e la contemporaneità, utilizzando anche il libro “Fuochi”, Yourcenar, dove parla proprio il mito Antigone. “Antigone”, della durata di 40 minuti, è uno strappo di vita che Berretta e Sanguinetti, reduci da un meso in giro per l’Italia con “Gioro verrà”, vincitore di un prestigioso premio a Vibo Valentia, porteranno in scena per lavorare su nuovi e vecchi temi; dopo la sfida di Calcata, “Semi”, lo spettacolo fatto in tre giorni in Calcata Vecchia, città degli artisti per antonomasia, “Antigone” racconta le

varie fasi della luce, le forme della luce, dalla più leggera alla più forte, e per cui lo spazio dove si farà lo spettacolo sarà mutevole, trasformato più volte.

