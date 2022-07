Sputa e dà in escandescenza contro gli agenti della Polizia locale: 37enne arrestato al Centro Kennedy

Un esposto di alcuni residenti e commercianti della zona del Centro Kennedy segnalava la presenza di presunti spacciatori e di persone dedite a comportamenti di disturbo, così la Polizia Locale nei giorni scorsi ha intensificato la propria opera a tutela del decoro e della sicurezza urbana nella zona.

Ed è così che ieri pomeriggio, una pattuglia in borghese che stava monitorando la zona, è intervenuta poiché un cittadino extracomunitario, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava prendendo a pugni la vetrina di un negozio e continuava a colpirla, sospingendo avanti e indietro, la panchina su cui era seduto.

All’arrivo degli agenti l’uomo ha rifiutato di fornire qualsiasi tipo di documento e anzi si opponeva con una violenta resistenza, sputando al loro indirizzo e colpendo uno degli operatori con un pugno al petto spingendolo indietro. A quel punto gli agenti sono stati costretti a immobilizzarlo e ammanettarlo per impedire ogni altra forma di violenza.

L’uomo, un marocchino 37enne in possesso di regolare permesso di soggiorno, una volta portato in comando, continuava col suo atteggiamento violento, probabilmente dovuto anche all’assunzione di bevande alcoliche, tanto che anche dall’interno della camera di sicurezza continuava a minacciare e ingiuriare gli agenti.

Per questi motivi veniva tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, nonché oltraggio e danneggiamento. A seguito del rito per direttissima celebratosi nella mattinata di oggi, l’arresto è stato convalidato e disposto l’obbligo di firma presso il comando della Polizia Locale, in attesa della conclusione del processo all’esito del quale saranno valutati i reati contestati all’extracomunitario

