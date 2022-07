Taggia, dal 1° agosto al via il servizio navetta della Croce Rossa dal centro città all’ufficio postale di Levà

Taggia. Da fine aprile 2022 l’ufficio postale di Taggia è inagibile a causa di un grave danneggiamento degli uffici. Una situazione che ha creato importanti disagi per la popolazione, soprattutto per i soggetti più fragili, anziani e disabili, che sono costretti da ormai tre mesi a recarsi negli uffici di Levà e Arma per accedere ai servizi postali. Per garantire una risposta alla maggiore affluenza, Poste Italiane ha potenziato nel tempo il servizio su Levà ampliando gli orari e i giorni di apertura, e aumentando il personale. Rimane tuttavia la problematica degli spostamenti. Il sindaco Mario Conio, di concerto con l’assessore ai Servizi Sociali Laura Cane e la responsabile dell’ufficio comunale Ilaria Natta, si sono adoperati per trovare una soluzione provvisoria fino alla riapertura dell’ufficio postale di Taggia, prevista per il prossimo mese di settembre.

