Tolkien “rivive” a Bajardo con Freddy Colt e Eugenio Ripepi

Bajardo. Dopo il successo ottenuto dalla prima conferenza sabato scorso in cui si è parlato di Antonio Rubino con Marco Cassini e si è ascoltata la sognante musica di Davide Laura, le “Bajardo Lectures” propongono una seconda lezione dedicata alla letteratura tradizionale: sabato 30 luglio alle 18 “l’Università d’Estate in Castel Bajardo” vedrà in cattedra (per modo di dire, perché in realtà si tratta di lezioni informali) il musicista, scrittore ed editore Freddy Colt, che qui ama presentarsi come Faris La Cola. L’argomento è “J.R.R. Tolkien e le fiabe”, volendo presentare il grande scrittore britannico nelle sue vesti di filologo e non tanto in quelle di autore del “Signore degli Anelli” e de “Lo Hobbit”. Tolkien scrisse un lungo saggio “Sulle fiabe” mettendo a fuoco la propria concezione delle narrazioni tradizionali, racconti che parlano di esseri fatati, draghi e avventure ma che, contrariamente al pensiero corrente, non sono indirizzate espressamente ai bambini.

