“Un mondo di colonne sonore” ad Arcola

Lunedi 1° agosto alle 21.15 ad Arcola nei Giardini del Pozzo di via Valentini (Loc. Ponte di Arcola) si terrà un imperdibile concerto di musica da film intitolato “Un mondo di colonne sonore”, che vedrà protagonisti il Preludio Movie Ensemble (Andrea Albini chitarra – Giuseppe Canone clarinetti, saxofoni, fisarmonica, bandoneon, ocarina Ilaria Schettini pianoforte – Giulia Canone percussioni – Maria Teresa Mossina flauto) con la giovane e celebre cantante Maria Grazia Aschei rivelazione della trasmissione televisiva di Rai Uno Sanremo Young nel 2019. Il concerto è uno degli appuntamenti del XXVIII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022 e dell’assessorato alla cultura della Regione Liguria. Il programma della serata varierà dalle colonne sonore dei film di animazione di Walt Disney alle grandi pagine di musica da film di E. Morricone, N. Piovani, L. Bacalov, H. Zimmer, E. John, M. Leven, J. Williams, R. Sherman. Il Preludio Movie Ensemble nasce come naturale sviluppo del “Duonovecento”costituito da Giuseppe Canone ai clarinetti-saxofoni-fisarmonica-bandoneon- ocarina e Ilaria Schettini al pianoforte che da venticinque anni tiene concerti in tutto il mondo.

Nonostante la grande varietà proposta dal duo, sia in termini di brani eseguiti che di sonorità proposte, con l’intento di offrire al proprio pubblico una tavolozza di colori musicali ancora più ricca, soprattutto nell’ambito delle Colonne Sonore, i due musicisti si sono uniti ad altri artisti di indubbio valore. Anche se giovane, il chitarrista Andrea Albini può vantare già importanti collaborazioni, per esempio con il celebre jazzista Fabrizio Bosso nonché il grande cantautore Fabio Concato, oltre alla presenza in trasmissioni televisive come “Sanremo Young” e il festival di Castrocaro. Non di meno la cantante dell’ensemble Maria Grazia Aschei, già presente alla prima edizione di “San Remo Young” premiata in numerosi concorsi di musica classica e pop, sicuramente una giovane promessa del mondo canoro. L’ensemble si completa come una grande famiglia con la presenza della giovane Giulia Canone, figlia d’arte, violinista e pianista che in questo caso si esibirà in veste di percussionistae che ci farà sognare con i suoi strumenti dal suono evocativo e di Maria Teresa Mossina, flautista che conferirà alla formazione una morbidezza tipica del suo strumento. Il concerto è organizzato dall’ Associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale inoltre del contributo del Comune di Arcola. Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma generale del Festival è consultabile sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it

