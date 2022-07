A Equi Terme l’open day GiocAvventura e la nuova attività Story Hunter

Equi Terme in questa stagione non si risparmia in quanto a nuove proposte e idee per coinvolgere i visitatori della località naturalistica e termale immersa nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.Ai servizi di ospitalità, naturalistici, culturali, di outdoors e avventura già presenti e gettonati, dasi aggiunge un’altra originale proposta di ‘GiocAvventura’, presentata con un Open Day che coinvolgerà gratuitamente gli avventori.Cos’è lo? È un’avvincente e avventurosa ricerca in cui i partecipanti diventeranno i protagonisti di un video-racconto a tappe, e aiuteranno i personaggi a‘. In pratica è un’evoluzione tecnologica della caccia al tesoro che si ispira alla rete mondiale del ‘Geocaching’.Si potrà ritirare la ‘credenziale’ al Centro Visite del Parco che riporta pochissimi aiuti per iniziare, oltre allo spazio per applicare gli adesivi trovati in misteriose scatoline nascoste. Qui si troverà anche un Qrcode da inquadrare con lo smartphone per vedere i video-capitoli che danno vita al racconto e conducono alle altre tappe. Concluse tutte le tappe si riconsegna la ‘credenziale’ e si riceverà l’attesto ufficiale di ‘Story Hunter’.È un’attività riservata a bambini e ragazzi? Non solo: anche gli adulti saranno presi da questa originale ricerca che coniuga narrazione, ricerca, scoperta ed escursionismo.Story Hunter è promosso e gestito da Cooperativa di Comunità AlterEco, gestore delle Grotte di Equi, con la collaborazione delle guide di Fuori Città e il CCN di Equi Terme. (Info: 338 5814482, segreteria@lunigianasostenibile.it www.grottediequi.it ).