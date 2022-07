La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Edilizia Marco Scajola, ha approvato l’aggiornamento infrannuale del Prezzario Regionale delle Opere Edili per l’anno 2022. “Un documento fondamentale – spiega la nota regionale – per il proseguimento dei tanti cantieri aperti sul territorio ligure e per l’avvio delle grandi opere, nato dal confronto diretto con tutti gli operatori del settore. Regione Liguria ha infatti istituito una Commissione Istituzionale e 11 sub commissioni tecniche al fine di aggiornare il prezzario con un modus operandi che prendesse in considerazione sia il punto di vista degli Enti Locali, sia delle imprese Edili e dei tecnici, in un’ottica di collaborazione e condivisione”. “Un lavoro sinergico – commenta l’assessore Scajola -, che ha coinvolto tutte le parti interessate, frutto di un percorso condiviso, del quale sono estremamente soddisfatto. Il Prezzario Regionale è uno strumento fondamentale per il settore Edile, una sua definizione chiara e partecipata tra i soggetti coinvolti che consente il proseguimento dei tanti cantieri attivi e dell’avvio delle grandi opere, in grado di cambiare il volto della Liguria”.

Il documento predisposto è conforme alle Linee guida nazionali per la determinazione dei prezzari regionali per l’anno 2022 ed è stato approvato nei tempi stabiliti dal Ministero, che aveva richiesto, con Decreto Legge a maggio, l’aggiornamento del documento entro il 31 luglio. “L’aumento dei costi di alcune materie prime e delle fonti energetiche ha reso necessario un aggiornamento infrannuale dei prezzi, al fine di renderli coerenti con i valori di mercato. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, con grande impegno e spirito di squadra, alla redazione di questo importante documento”, conclude l’assessore all’Edilizia.

