Da Altobelli a Maldini, passando per Madonna: sette figli d’arte con la maglia bianca

Più grande il cognome, più difficile essere giudicato solo come un ventenne che prova a inseguire il sogno di fare il calciatore. Forse quello di Daniel Maldini è davvero il battesimo più gravoso da dover sostenere, quantomeno nella storia dello Spezia che, in anni recenti, di “figli d’arte” ne ha comunque incontrati. Uno lo ha amato alla follia: Massimiliano Guidetti figlio di Mario, che gli ha tramandato il sinistro e la passione per lo sport. Max che torna tra una settimana al Picco da secondo allenatore del Como, l’ovazione già pronta.

