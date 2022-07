Da Ribalta Teatro a Babilonia Teatri, quattro giorni di spettacoli e laboratori a Nuove Terre

Divertimento e impegno sono le coordinate dell’intenso programma proposto da Officine Papage per Nuove terre da lunedì 1 a giovedì 4 agosto. “Il pelo nell’uovo” di Ribalta Teatro affronta con surreale ironia il tema, sempre pieno di sorprese, del cibo sostenibile (Varese Ligure, 1° agosto). “Liberatutti” di Michelangelo Frola e Marta Abate (Deiva Marina, 2 agosto) si interroga sul senso del gioco in un mondo dove vincere sembra ormai molto più importante che partecipare. La quotidianità e il presente irrompono anche nell’immaginario dI Flaubert, rivisitato in chiave piemontese da Lorena Senestro in “Madama Bovary” (Sesta Godano, 3 agosto), successo storico del Teatro della Caduta. Si torna sul fronte ecologico con uno degli appuntamenti più attesi del festival, quello con Babilonia Teatri e il suo “Mulinobianco. Back to the green future” (Framura, 4 agosto). Gli spettacoli di Varese Ligure, Deiva Marina e Sesta Godano saranno preceduti alle 17.30 da un laboratorio teatrale dedicato a bambine e bambini.