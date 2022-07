Dal 2023 navette gratuite a servizio della Serra e di Tellaro

Dal 2023 linee di navette gratuite anche a servizio della Serra e di Tellaro. Ne ha dato informazione oggi in consiglio comunale l’assessore Aldo Sammartano nell’ambito dell’approvazione dello stato di attuazione dei programmi 2022. “L’amministrazione comunale – ha osservato – ha voluto puntare in modo massiccio e funzionale al potenziamento del trasporto pubblico all’interno del territorio comunale, prevedendo due linee di percorrenza, sul litorale e nelle zone collinari; un servizio reso gratuito con l’intento di scoraggiare l’utilizzo dei mezzi privati negli spostamenti. In tale direzione va anche il potenziamento del trasporto via mare che collega Tellaro, Lerici, San Terenzo e La Spezia. E dall’anno prossimo l’amministrazione ha in programma di estendere le navette gratuite anche alla Serra e a Tellaro”.

