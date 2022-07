Dal “Picco” alla Morin, Federico La Valle sarà lo speaker del 97esimo Palio del Golfo

Sarà il popolare Federico La Valle, tifoso aquilotto e da ventitré anni speaker dello Spezia Calcio, la nuova voce del Palio del Golfo per l’edizione numero 97. Il suo in realtà è un ritorno: già nel 2007 e nel 2008 aveva intrattenuto i presenti alla Morin la prima domenica di agosto. La celebre voce dello stadio ’Alberto Picco’ tornerà quindi a coinvolgere tutti gli appassionati di palio e curiosi venerdì 5 agosto in occasione della cerimonia solenne della riconsegna dei palii che si svolgerà in Piazza Europa al termine della sfilata, domenica 7 per la disfida remiera nello specchio acqueo antistante Passeggiata Morin a partire dalle 16:45 e lunedì 8 per le premiazioni, sempre in Piazza Europa, alle 21. “Ringraziamo Gianluca Tinfena per il lavoro svolto in questi anni – hanno detto Massimo Gianello e Francesca Micheli, presidente e vice presente del comitato delle borgate – Siamo davvero contenti ed entusiasti di avere di nuovo con noi quest’anno Fede La Valle, uno di noi. Un grande professionista ma anche un grande amico”.

