Il Pd verso il voto, Montefiori: “La nostra priorità è l’agenda sociale degli italiani”

Il Pd spezzino si preparava all’onda lunga della campagna elettorale per le politiche, previste per il marzo 2023. Ma la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere deciso dal presidente Sergio Mattarella hanno cambiato le carte in tavola ed è già momento di formazione di liste, di nuove alleanze e di una nuova, breve (ma sicuramente intensa) campagna elettorale. Il più impegnato nella composizione del quadro delle candidature è il segretario Iacopo Montefiori, che però ancora non si sbilancia su questo o quel nome. Ma l’attesa per conoscere i candidati non durerà ancora molto: nel giro di due settimane le liste dovranno essere depositate.

... » Leggi tutto