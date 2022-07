Imperia, al via il servizio Prenoto Salute per esami e visite mediche

Imperia. Al via da oggi il servizio denominato Prenoto Salute (prenotosalute.regione.liguria.it), la nuova piattaforma online realizzata da Liguria Digitale per prenotare esami e visite mediche. Il servizio sarà attivo da stasera alle 19, con la possibilità per i cittadini di prenotare inizialmente la diagnostica e gli esami radiologici, che costituiscono un’ampia parte di prestazioni sanitarie – costituiscono circa il 40% delle prenotazioni effettuate al Centro Unificato di Prenotazione (CUP) -. Questo avvio sarà completato grazie ad altre due fasi di rilascio (esami di laboratorio e prime visite specialistiche) nei mesi successivi, raggiungendo così il 100% delle prestazioni attualmente prenotabili dal cittadino tramite CUP.

