Incidente stradale in Via Brigate partigiane, due adolescenti ricoverati in shock room e al Gaslini

Grave incidente stradale in serata in Via Brigate partigiane Ugo Muccini e a Sarzana. Per dinamiche in fase di accertamento uno scooter, a bordo del quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza adolescenti è entrato in collisione con un’automobile. A seguito dello scontro, che sarebbe avvenuto frontalmente, i due ragazzi sarebbero stati sbalzati con violenza dallo scooter per diversi metri rispetto al punto di impatto. Entrambi hanno riportato dei gravi politraumi e sono stati trasportati in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia e al Gaslini di Genova. Nessuna conseguenza per gli altri automobilisti.

