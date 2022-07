Infortuni sul lavoro, in aumento in Liguria

Genova. «Sono stati pubblicati oggi dall’Inail i dati riferiti al 30 giugno 2022 delle denunce di infortunio sul lavoro. In Liguria tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2022 sono state 15.386, in aumento di 6.340 unità pari al +70,1% rispetto al 1° semestre 2021 e in forte aumento anche sul mese precedente (maggio 2022) +16,8% (+2.213 denunce)» – così dice Marco De Silva, responsabile dell’Ufficio Economico Cgil Genova e Liguria che ha elaborato i dati.

