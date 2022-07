Manca ancora il numero legale ma Lamorgese rinvia le scadenze sull’assestamento di bilancio

Secondo rinvio consecutivo per il Consiglio comunale di Sarzana, che anche questa sera si è riunito senza il numero legale necessario per iniziare la seduta e affrontare le pratiche che ieri non era stato possibile discutere a fronte della protesta dei due consiglieri presenti per l’opposizione Mione e Casini. I banchi della minoranza infatti sono rimasti deserti mentre sul fronte opposti non sono rientrati né Precetti né Avidano e con gli otto presenti non è stato possibile proseguire nonostante il secondo appello a un’ora distanza dal primo. Rinviate dunque le pratiche relative all’assestamento di bilancio che tutti i comuni avrebbero dovuto approvare entro il 31 luglio, compreso quello di piazza Matteotti che potrà invece godere di un altro mese di tempo utile grazie al decreto firmato proprio ieri dal ministro dell’Interno Lamorgese che ha differito la scadenza al 31 agosto 2022. Il Consiglio dunque tornerà a riunirsi nelle prossime settimane in un clima rovente anche sotto il profilo politico.

