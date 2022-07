“Merito aggiornamento Puc dell’amministrazione. Opposizioni e ambientalisti in direzione opposta”

Piano urbanistico comunale tra i temi toccati nel consiglio comunale di Lerici di questa mattina. In particolare, si è parlato dell’aggiornamento con cui nei mesi scorsi Palazzo civico ha inteso regolare l’accoglimento nel Puc del Piano casa, limitandone l’applicabilità, e ancora della sentenza con cui il Tar, in seguito a un ricorso, ha dato ragione al Comune di Lerici in merito appunto all’aggiornamento del Puc; si è inoltre parlato anche della futura variante del Piano. “L’aggiornamento dello scorso gennaio – così l’assessore all’Urbanistica e vice sindaco Marco Russo -, che ha regolato il recepimento del cosiddetto Piano casa all’interno del nostro Puc, è avvenuto, come dimostrano gli atti di affidamento e l’atto di indirizzo, in totale autonomia da parte dell’amministrazione comunale, che ne ha l’esclusivo merito, senza nessuna pressione da parte delle opposizioni o tantomeno delle associazioni ambientaliste, che in occasione dell’aggiornamento hanno presentato osservazioni che chiedevano si ritirare il provvedimento, consentendo così a chi voleva procedere con le pratiche relative agli spostamenti e quindi allo sfruttamento totale del Piano casa in maniera sconsiderata. C’è qualcuno che però si vuole arrogare dei meriti, non avendone; anzi, è andato in direzione opposta rispetto a un’azione volta a sanare problematiche e criticità; magari alcune associazioni sono andate in questa direzione perché non sapevano nemmeno di cosa si stesse parlando”. Russo ha altresì dato comunicazione che è stato affidato incarico a un gruppo di professionisti per la variante al Puc, “variante che terrà conto delle esigenze di garantire residenzialità, di non consumare suole, di migliorare la gestione della viabilità, tutto questo tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza del territorio”.

