Missione ligure a Istanbul tra marketing e sport

Genova. «Nuovi contatti nel campo dell’agroalimentare, degli scambi commerciali, delle tecnologie e dello sport. La missione ligure a Istanbul condensa in due intense giornate il dialogo istituzionale con il mondo economico. Sono in programma diversi incontri presso la Camera di Commercio italiana in Turchia, Invest in Turkey (Ufficio di interscambi commerciali con e per l’estero), CIIM (Confederazione degli imprenditori italiani nel mondo) e Camera di Commercio Turca di Istanbul. Una dimostrazione di amicizia tra i nostri Paesi su diversi ambiti di cooperazione che possono tradursi in uno sviluppo sostenibile e fruttuoso, oltre che in un rafforzamento di regolari consultazioni tra i nostri Paesi. Un ringraziamento particolare va a U.C. Sampdoria per gli obiettivi di marketing e promozione comune del territorio nonché per lo spirito di sportività ed amicizia che sta alla base della partita Besiktas-U.C. Sampdoria di domani, sabato 30 luglio, allo stadio Vodafone Park Arena». Così dice il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana sui numerosi incontri intrattenuti in queste ore nella missione istituzionale in Turchia.

