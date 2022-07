Pojana e i suoi fratelli sul palco di Piazza Europa

Sabato 30 luglio alle 21.30 nuovo appuntamento con la rassegna La Spezia Estate Festival, che prosegue con “Pojana e i suoi fratelli”, di e con Andrea Pennacchi. Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di “Propaganda Live”, è nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. È significativo e terribile che i veneti siano diventati, oggi, i cattivi: evasori, razzisti, ottusi. Di colpo. Da provinciali buoni, gran lavoratori che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero) ad avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi. Un enigma, che si risolve in racconto che passa in rassegna maschere, più o meno goldoniane, specchio di una società intera. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio. Ingresso: intero 12 euro, ridotto 10 euro, ridotto studenti 5 euro.

... » Leggi tutto