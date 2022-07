Premio del Museo del Festival, gara canora ad Arma di Taggia

Taggia. Il Museo del Festival, curato da Marco Canova, ha istituito per il secondo anno consecutivo il premio di una serata speciale che si terrà ad Arma di Taggia questa sera alle 20,30 in piazza Chierotti, “L’estate che Canta”, esibizione musicale di interpreti e cantautori della scuola di canto House Voice di Monia Russo. Durante la serata i giovani talenti concorreranno in diverse categorie ed i vincitori saranno premiati dal Museo del Festival.

